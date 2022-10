RGE 382/2016. In Giardini-Naxos (ME), via Piave 17 – Lotto 1: 1/12 Piena Proprietà e 8/12 Nuda Proprietà di Appartamento posto al piano terra. Di pertinenza dell’unità immobiliare: giardino di inverno con annessa lavanderia, giardino, veranda e garage. Il tutto per una superficie netta calpestabile coperta di circa 113,45 mq oltre i circa 26,00 mq della veranda coperta e i circa 94 mq di giardino e pertinenze scoperte lungo i 4 lati dell’immobile. La superficie lorda coperta è di circa 132,33 mq con esclusione degli accessori di ornamento e a servizio. PREZZO BASE Euro 67.162,00. Offerta minima Euro 50.371,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.300,00. In Giardini-Naxos (ME), via Piave 17 – Lotto 2: 1/8 Piena Proprietà e 8/12 Nuda proprietà di appartamento che compone il lotto è posto al piano primo ed è composto da ingresso su disimpegno che dà accesso agli altri locali: camera 1, soggiorno, cucina abitabile, lavanderia, bagno, camera 2. Il tutto per una superficie netta calpestabile coperta di circa 91,93 mq oltre i 21,60 mq dei tre balconi. La superficie lorda coperta è di circa 110,00 mq. PREZZO BASE Euro 42.413,00. Offerta minima Euro 31.809,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. In Giardini-Naxos (ME), via Piave 17 – Lotto 3: 1/8 Piena Proprietà e 8/12 Nuda proprietà di Lastrico solare posto al piano secondo a copertura di un corpo di fabbrica a 2 elevazioni fuori terra. La superficie complessiva del lastrico solare è di complessivi 131,70 mq. PREZZO BASE Euro 7.808,00. Offerta minima Euro 5.856,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 19/12/2022 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)