RGE 366/2017. In Messina (ME), Via Guido delle Colonne o Piazza Stazione – Lotto UNICO: negozio posto al piano terra e cantinato composto al piano terra da due vani accessibili attraverso due ampie vetrate protette da saracinesca, un locale wc con anti wc, ed al piano cantinato da due vani collegati da un varco ed un piccolo locale ripostiglio. I due piani sono collegati da una scala. L’unità immobiliare sviluppa una superficie lorda di circa mq. 95,00 al piano terra e di circa mq. 99,00 al piano cantinato. PREZZO BASE Euro 91.825,50. Offerta minima Euro 68.869,13. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 27/10/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via Oratorio della Pace n.32. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

