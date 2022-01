RGE 312/2007 +342/08-306/17-358/17. In Taormina (ME), c.da Zappulla Traversa B Via G.Martino – Lotto 1: Magazzino composto da un unico ambiente con annesso un bagno- superficie lorda mq.95. Si accede attraverso un breve percorso di servizio ai box del seminterrato, collegato direttamente con la traversa di Via G.Martino. PREZZO BASE Euro 67.800,00. Offerta minima Euro 50.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 29/03/2022 ore 18:00 presso A.P.E.I.M., in Messina, VIA NICOLA FABRIZI N°121. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita La Torre Francesca 3486515598, per info e visita immobile.

