RGE 301/2018. In Messina (ME), via Chiesa Vecchia o Principe Ruffo, frazione Camaro Superiore – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile ubicato al piano primo (seconda elevazione f.t.) scala A interno 5, in edificio costituito da un corpo di fabbrica di 6 piani (5 piani f.t. un piano interrato). PREZZO BASE Euro 66.000,00. Offerta minima Euro 49.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 27/09/2021 ore 11:00 presso studio del delegato in Messina via G. Natoli n. 61. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. Zappalà Carlo Filippo 0902939886, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)