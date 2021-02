RGE 299/2016. In Letojanni (ME), S.S. 114, via Nazionale s.n.c. – Lotto 1: unità immobiliare posto nello spigolo sud-ovest del piano seminterrato di un edificio per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra, più piano interrato, piano seminterrato e piano sottotetto. L’immobile sviluppa una superficie lorda di 54 mq. più 36 mq di balcone – veranda ed ha un’altezza interna di 3 mt. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Letojanni (ME), S.S. 114, Via Nazionale snc – Lotto 2: unità immobiliare posto nello spigolo nord del piano seminterrato di un edificio per civile abitazione a tre elevazioni f.t., più piano interrato, piano seminterrato e piano sottotetto. L’immobile sviluppa una sup. lorda di 110 mq più 120 mq di corte annessa ed ha un’altezza interna di 3 mt. PREZZO BASE Euro 101.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Letojanni (ME), S.S. 114, via Nazionale snc – Lotto 3: unità immobiliare posto nello spigolo nord del piano primo di un edificio per civile abitazione a tre elevazioni fuori terra, più piano interrato, piano seminterrato e piano sottotetto. L’immobile sviluppa una superficie lorda di 110 mq. più 50 mq di balconi ed ha un’altezza interna di 2,80 mt. PREZZO BASE Euro 160.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 22/04/2021 ore 11:00 presso CREVEN in Messina via Vincenzo D’Amore n.4. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Ramona 3498076251, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

