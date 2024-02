MESSINA (ME) – LOCALITA’ PROVINCIALE, VIA CHERUBINI 59, VALLE DEGLI ANGELI – APPARTAMENTO al piano terra, composto da due vani e bagno, con annesso cortile e magazzino costituito da un vano coperto ed altra zona libera costituente un rudere; appartamento al primo piano di mq. 55, con accesso da una scala in ferro posizionata esternamente nel prospetto lato sud prospiciente il cortile interno, composto da una camera da letto matrimoniale, una cameretta, cucina, un piccolo disimpegno e il WC. Le condizioni di conservazione dell’unità immobiliare sono scarse. Prezzo base Euro 37.069,33. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 27.802,00. Vendita senza incanto 27/03/24 ore 11:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Attilio De Gregorio tel. 3287377354-0906413095. Rif. RGE 288/2017 ME859465

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

