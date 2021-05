RGE 286/2008. In Messina (ME), via Stazione, Villaggio Camaro – Lotto 2: Appartamento al posto alla terza elevazione fuori terra dell’edificio del corpo A, composto da pranzo-soggiorno, cucina, due bagni, due camere da letto, corridoio e ripostiglio; superficie interna lorda di mq 110 ca; oltre un lungo balcone della superficie totale di mq 32 ca. PREZZO BASE Euro 33.651,00. Offerta minima Euro 25.238,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), via Stazione, Villaggio Camaro – Lotto 3: Deposito posto al piano 1° seminterrato composto da unico vano, superficie netta di mq 59 ca. PREZZO BASE Euro 9.754,00. Offerta minima Euro 7.315,50. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 16/07/2021 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina viale San Martino 116. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Picciolo Gaetano 3934275580, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

