RGE 271/2018. In Torregrotta (ME), Via Ventuno Ottobre n. 370 – Lotto UNICO: fabbricato a tre elevazioni f.t., consistenza vani 8, superficie catastale totale mq.180, totale escluse aree scoperte mq.176, rendita euro 318,14. PREZZO BASE Euro 90.397,50. Offerta minima Euro 67.798,13. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 03/03/2023 ore 10:30 presso studio legale del professionista delegato in Messina, Via Cavalluccio 30. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Francesco Sciortino 3470323515, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

