RGE 27/2020. In Messina (ME), Via Santo Bordonaro snc, – Lotto UNICO: appartamento composto da soggiorno, 3 vani, bagno, cucina e due balconi che sono stati chiusi con strutture precarie. Complessivamente le condizioni sono discrete. Solo il bagno e la cucina sono stati rimodernati in epoca più recente. Nel vano cucina sono ancora visibili i segni dei danni causati da un’infiltrazione proveniente dall’appartamento del piano superiore, adesso riparata. PREZZO BASE Euro 47.700,00. Offerta minima Euro 35.775,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/04/2023 ore 14:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(0)