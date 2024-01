RGE 251/2016. In Messina (ME), Faro Superiore, via Lecce – Lotto 1: deposito commerciale posto al 1/s (locale seminterrato), sito in Messina, località Faro Superiore, in Via Lecce (alla quale si giunge percorrendo la strada provinciale 49), all’interno del Complesso edilizio A-Zeta. PREZZO BASE Euro 37.202,31. Offerta minima Euro 27.901,73. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Messina (ME), Faro Superiore – Lotto 4: villa residenziale cui si accede percorrendo la strada provinciale 49 e immettendosi in contrada Rovetto o contrada Feo (nella CTU si parla impropriamente di “piena proprietà per la quota di 2/3” ma -nel contesto dell’elaborato peritale- viene specificato che il bene si appartiene anche il restante 1/3 al debitore esecutato e, pertanto, la vendita avrà ad oggetto la proprietà dell’immobile nella sua interezza). PREZZO BASE Euro 86.326,54. Offerta minima Euro 64.744,90. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 15/03/2024 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina, Via T. Cannizzaro n. 168, piano 1°. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bottari Giuseppe 090712392, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

