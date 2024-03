RGE 25/2022. In Roccalumera (ME), Via Umberto I 373 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione di mq 48 al piano terra del complesso Summertime edificio B scala P int. 3 composto da: ingresso, camera da letto, cucina-soggiorno e bagno. PREZZO BASE Euro 38.321,10. Offerta minima Euro 28.740,82. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/05/2024 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)