MESSINA (ME) – VILLAGGIO ZAFFERIA, VIA GIOVAN FILIPPO DE LIGNAMINE N. 6 (GIÀ C.DA CAVALIERI N. 20) – LOTTO 1) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO RESIDENZIALE, distinto in catasto al foglio di mappa 138, particella 1761, sub 56, Categoria A/2, classe 10, mq. 96, 5,5 vani ingresso, soggiorno/pranzo, angolo cottura, tre vani, ripostiglio e w.c., corridoio e disimpegno. Posto al primo piano del corpo A2. Cantina di pertinenza e posto auto. Prezzo base Euro 67.334,85. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 50.501,14. Vendita senza incanto 16/11/22 ore 18:00. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniele Bombara Basile tel. 090662828. Rif. RGE 221/2017 ME805757

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

