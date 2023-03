RGE 220/2020. In Scaletta Zanclea (ME), Contrada Ladro – Lotto UNICO: 1) Magazzino ubicato in piano S1 mq. 15, identificato al NCT Foglio 2 particella 636 sub. 1, cat. C/2, classe 3, rendita € 18,59; 2) Magazzino piano T mq. 18, identificato al NCT Foglio 2 particella 636 sub. 2, cat. C/2, classe 3, rendita € 22,31; 3) Terreno di are 31,48 identificato al NCT Foglio 2 particella 574, reddito domin. €11,38, reddito agrar. € 14,63. PREZZO BASE Euro 11.190,00. Offerta minima Euro 8.392,50. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. Asta senza Incanto 18/05/2023 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile.

