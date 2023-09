RGE 210/2020. In Messina (ME), loc. Sivirga, frazione Villaggio Bordonaro – Lotto 1: lastrico solare della superficie commerciale di 15,75 mq., posto al quarto piano, scala D, di una delle palazzine del complesso edilizio denominato “Alba Chiara”. L’intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1993. Al lastrico solare si accede da vano scala condominiale; presenta la pavimentazione originaria in piastrelle di cemento ed è allo stato inutilizzato. PREZZO BASE Euro 11.221,88. Offerta minima Euro 8.416,41. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), Via Bartolomeo Colleoni (ex via Minissale), 67, quartiere Minissale Alto, – Lotto 2: appartamento della sup. commerciale di 237,55 mq, ubicato al quarto e quinto piano, scala 4, di una delle palazzine del complesso edilizio 2 denominato “Valleverde”. L’intero edificio sviluppa 6 piani, 5 fuori terra, 1 piano interrato. L’appartamento è dotato di box auto di proprietà al piano terra, composto da un vano, consistenza 35 mq. PREZZO BASE Euro 248.673,75. Offerta minima Euro 186.505,31. Rilancio minimo in aumento Euro 8.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/11/2023 ore 14:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Delegato alla vendita Avv. Lupica Spagnolo Doriana 090718330, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)