RGE 194/2017. In Messina (ME), Via Andrea Di Anfuso – Lotto 1: piena proprietà di un appartamento e di una cantina separata, posti rispettivamente al primo e piano terra di un fabbricato a sei elevazioni f.t., l’appartamento della superficie complessiva di mq 91,01 circa, oltre un balcone di mq 5,73 è composto da ingresso/soggiorno, zona pranzo/cucina abitabile, piccolo disimpegno per accesso alle 2 camere da letto ed al locale w.c./bagno (vasca) e anti-wc. La cantina di pertinenza al piano terra ha una superficie di mq 6,24. PREZZO BASE Euro 55.118,05. Offerta minima Euro 41.338,54. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/05/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. De Gregorio Attilio 0906413095, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

