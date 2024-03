RGE 193/2021. In Messina (ME), Via Michelangelo Rizzo, Vill. Giostra – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento al primo piano in uno stabile di tre piani fuori terra, Alloggio n. 67, Pal. B, Isolato 9 snc, sc. G, composto da ingresso-corridoio, zona pranzo-cucina, n. 3 camere da letto, disimpegno, bagno e balcone. PREZZO BASE Euro 40.050,00. Offerta minima Euro 30.037,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 03/05/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

