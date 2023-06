MESSINA (ME) – FRAZIONE CONTESSE, VIA MARCO POLO, 320 – APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto al piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, con annesso box auto L’immobile, facente parte di un complesso condominiale costruito nel 1995, deriva dalla fusione di due appartamenti limitrofi ed è composto da: doppio ingresso, ampia cucina, sei camere da letto, un salone, uno studio, due ripostigli, un ingresso ed un disimpegno, tre wc, quattro balconi per una superficie interna di complessivi mq. 297,00 e mq. 18,00 di balconi. Il garage è ubicato nell’adiacente corpo di fabbrica facente parte del medesimo complesso residenziale ed è composto da un ampio locale con doppio ingresso e misura mq 102,00. Prezzo base Euro 250.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 187.500,00. Vendita senza incanto 07/10/23 ore 10:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimo Principato tel. 0942795000-3358246715. Rif. RGE 173/2017 ME835796

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

