RGE 169/2020. In Villafranca Tirrena (ME), via Bartolo Cattafi, quartiere Senia – Lotto UNICO: villa singola in corso di costruzione della superficie commerciale di 486,20 mq. PREZZO BASE Euro 379.547,00. Offerta minima Euro 284.660,25. Rilancio minimo in aumento Euro 16.000,00. Asta senza Incanto 13/09/2023 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via San Sebastiano n. 10. G.E. Dott.ssa La Torre Carolina. Delegato alla vendita Dott. Malvaso Francesco 090671792, per info e visita immobile.

