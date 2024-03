RGE 165/2016. In Graniti (ME), Via Misericordia – Lotto 1: appartamento composto da tre vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie commerciale di 94,84 mq. con annessa terrazza posta al piano terzo di circa mq 35. PREZZO BASE Euro 31.841,00. Offerta minima Euro 23.880,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 17/05/2024 ore 16:45 presso studio del delegato in Messina, Via Cadorna 14. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Nastasi Nicola 3475572075, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

