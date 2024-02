VENETICO (ME) – VIA ROMA, 1 – LOTTO 1) A)PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI TIPO CIVILE, e terreno di pertinenza B)PROPRIETÀ IN RAGIONE DELL’INTERO DI TERRENO consistenza 19 centiare C)PROPRIETÀ IN RAGIONE DELL’INTERO DI TERRENO consistenza 86 centiare. Prezzo base Euro 66.862,63. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 50.146,97. Vendita senza incanto 26/03/24 ore 11:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Daniela Pronestì tel. 090692323 – 3389024009. Rif. RGE 163/2021 ME857970

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

