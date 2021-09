RGE 160/2017. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 466/A – Lotto UNICO: Villetta a schiera centrale per civile abitazione su 3 livelli, piano terra, piano primo e piano secondo (sottotetto), con annessi cortili di pertinenza esclusiva sia sul fronte che sul retro e diritto di parcheggio esclusivamente nel cortile antistante la pertinenza. PREZZO BASE Euro 154.297,02. Offerta minima Euro 115.722,76. Rilancio in aumento da un minimo di Euro 4.628,91 ad un massimo di Euro 7.714,85. Asta senza Incanto 18/11/2021 ore 12:00 presso studio del professionista delegato Avv. Daniela Nulli in Messina via Trento 15/D. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

