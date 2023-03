RGE 159/2016. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina, SS 113 Settentrionale Sicula, quartiere Area Industriale (ex Pirelli) – Lotto UNICO: capannone industriale a VILLAFRANCA TIRRENA Via Antonello da Messina (S.S. 113 Settentrionale Sicula), quartiere Area Industriale (ex Pirelli), della superficie commerciale di 1.857,00 mq individuato dalla particella 1494 sub.2 del foglio 2 del Comune di Villafranca Tirrena, con relative pertinenze e un’area urbana asservita al capannone, individuata dalla particella 1507 del foglio 2 del Comune di Villafranca Tirrena. PREZZO BASE Euro 1.140.000,00. Offerta minima Euro 855.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. Vendita con modalità sincrona mista 13/06/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)