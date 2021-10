RGE 158/2014. In Venetico (ME), via Provinciale Venetico Marina (ora via Principe Michele Spadafora) – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’appartamento per civile abitazione a piano terra, composto da ingresso, corridoio, camera da letto con annesso ripostiglio, un vano buio, soggiorno, cucina con annesso bagno. PREZZO BASE Euro 35.450,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 21/12/2021 ore 16:30 presso Studio sito in Messina, via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Cardillo Giovanni 3487023046, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

