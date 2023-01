RGE 157/2021. In Messina (ME), Via Consolare Valeria n. 28 – Lotto UNICO: Unità immobiliare, a destinazione residenziale, ubicata al piano primo e secondo di un fabbricato. PREZZO BASE Euro 62.450,00. Offerta minima Euro 46.837,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.123,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/03/2023 ore 16:00 presso studio del Professionista delegato sito in Messina, Via 27 Luglio n. 54, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Dott. Grasso Vincenzo 3490977516, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

