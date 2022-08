RGE 151/2018. In Giardini-Naxos (ME), Via Chianchitta n. 2 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ad UNA ABITAZIONE Condominio “Stella Marina”, scala M. PREZZO BASE Euro 40.206,34. Offerta minima Euro 30.154,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.600,00. In Motta Sant’Anastasia (CT), Via XX Settembre 111 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ad UNA ABITAZIONE consistenza 3 vani; posto al piano terra e piano primo. PREZZO BASE Euro 25.878,53. Offerta minima Euro 19.408,90. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2022 ore 11:30 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Corso Cavour 106. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

