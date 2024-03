RGE 149/2021. In Messina (ME), Via Dietro Chiesa – Lotto UNICO: BENE 001 immobile composto da locale deposito al piano terra e appartamento al primo e secondo piano – foglio 130 particella 14 sub. 2, categoria C/2, consistenza 18 mq, piano: Terra; – foglio 130 particella 14 sub. 1 , categoria A/4, classe 5, consistenza 3 vani, piano: Primo. – foglio 130 particella 14 sub. 4 categoria A/4, classe 5, consistenza 4,5 vani, piano: Secondo;. BENE N. 002 – deposito posto al piano terra con accesso autonomo – Dati catasto urbano: foglio 130 particella 14 sub. 3, zona Dati catasto urbano: foglio 130 particella 14 sub. 3, consistenza 15 mq, piano: terra. PREZZO BASE Euro 22.600,00. Offerta minima Euro 16.950,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/05/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 090360119, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

