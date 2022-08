RGE 147/2020. In Giardini-Naxos (ME), Via Medaglia d’oro Calabrò 14 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 120,26 mq. Costituito da una unità immobiliare destinata a civile abitazione posta al secondo piano (terza elevazione). Oltre all’appartamento è oggetto di vendita anche il piano lastrico solare (quarta elevazione) in atto trasformato abusivamente in altra unità immobiliare distinta dalla precedente. PREZZO BASE Euro 85.760,00. Offerta minima Euro 64.320,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 29/11/2022 ore 10:00 presso studio professionale del delegato sito in Messina Via Maffei n° 5. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)