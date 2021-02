VENETICO (ME) – FRAZIONE VENETICO MARINA, VIA AGNELLO, 30 – LOTTO 1) APPARTAMENTO composto da soggiorno pranzo con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, camera singola, servizio igienico e corridoio, posto al piano primo, superficie di circa mq. 77,30. Prezzo base Euro 39.400,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 29.550,00. Vendita senza incanto 16/04/21 ore 10:00 presso studio del delegato, in Messina (ME), Via G. Venezian, 16. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angela S. Cicciari tel. 0907388181. Rif. RGE 146/2017 ME747795

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

