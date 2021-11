RGE 140/2019. In Messina (ME), Via San Cosimo s.n., frazione Mare Grosso, quartiere III° – Lotto 1: Capannone artigianale s, della superficie commerciale di 320,00 mq. L’immobile è posto al piano terra e si trova in via San Cosimo, zona Mare Grosso adiacente via Don Blasco, ed è attrezzato come falegnameria. PREZZO BASE Euro 235.000,00. Offerta minima Euro 176.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 8.500,00. Asta senza Incanto 18/01/2022 ore 12:00 presso studio dell’Avv. Antonio Bicchieri, sito in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avvocato Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

