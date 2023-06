RGE 125/2018. In Messina (ME), Via Nazionale n. 274, frazione Villaggio Mili Marina – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di 70,60 mq. Trattasi di unità immobiliare posta al piano terra – rialzato oltre cantina situata al piano seminterrato di un edificio a due elevazioni fuori terra (piano terra e primo piano). L’appartamento ha una altezza interna di 3,50 e una consistenza commerciale complessiva di 70,60mq. PREZZO BASE Euro 36.276,00. Offerta minima Euro 27.207,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/09/2023 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, via Nicola Scotto n. 13. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Paola de Lieto Vollaro 3282912477, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

