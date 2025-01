RGE 115/2018. In Messina (ME), Contrada Perara, frazione Gesso – Lotto 1: a) terreno agricolo della superficie commerciale di 141.443,00 mq. b) Ricovero animali della superficie commerciale di 136,52 mq. c) Locale deposito della superficie commerciale di 61,88 mq. d) Unità collabente della superficie commerciale di 19,50 mq. e) Unità collabente della superficie commerciale di 78,00 mq. f) Unità collabente della superficie commerciale di 58,00 mq. g) Abitazione di tipo rurale della superficie commerciale di 110,73 mq. h) Fabbricato in legno formato da 3 unità immobiliari della superficie commerciale di 171,98 mq. i) Locale deposito della superficie commerciale di 24,00 mq. j) Ricovero animali della superficie commerciale di 50,20 mq. k) Ricovero animali della superficie commerciale di 419,00 mq. l) Unità collabente della superficie commerciale di 52,56 mq. PREZZO BASE Euro 244.460,00. Offerta minima Euro 207.791,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Asta senza Incanto 27/03/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Sant’Agostino n. 14. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Pruiti Ciarello Giorgia 3203472954, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

