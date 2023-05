RGE 110/2021. In Rometta (ME), Via San Cono 193 – Lotto UNICO: casa unifamiliare di vecchia costruzione realizzata in muratura portante prima del 1967, a tre elevazioni f.t., seminterrato, piano terra e primo piano. PREZZO BASE Euro 54.549,00. Offerta minima Euro 40.911,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 18/07/2023 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Via Industriale 131. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Leonti Sergio 0902939740, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

