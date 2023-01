RGE 104/2021. In Messina (ME), Villaggio Mangialupi, via Luigi Capuana 82 – Lotto 1: Piena proprietà di un appartamento di tipo ultrapopolare (A/5), facente parte di un edificio a schiera, con ingresso diretto da ampio spazio pubblico destinato a parcheggio. PREZZO BASE Euro 50.699,70. Offerta minima Euro 38.024,78. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 24/03/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 3472491833, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)