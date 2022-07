RGE 09/2020

RGE/ESEC.IMM: N° 09/2020 Tribunale di Messina GIUDICE: Dr Domenico Armaleo LOTTO UNICO – appartamento per civile abitazione COMUNE: Messina VIA o PIAZZA: via Nazionale n. 61, “Residence S. Margherita Marina” – Villaggio Santa Margherita, scala E, Piano 3 – int. 6 DESCRIZIONE DEL BENE: Piena proprietà – Appartamento per civile abitazione al piano terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra con struttura portante in c.a., ubicato in una zona periferica a destinazione tipicamente residenziale, composto da corridoio, soggiorno con angolo cottura, due bagni, due camere da letto, un’ampia veranda panoramica con affaccio sul mare e un balcone oltre a soprastante copertura a terrazza/lastrico solare (Sup. complessiva mq. 206,75 circa). Posto auto riservato (scoperto) in cortile condominiale. Ascensore. STATO: LIBERO da persone e cose diritto di proprietà /quota: piena proprietà, 1/1 Mq: 105 – Tot. escluse aree scoperte mq. 90 (Sup. complessiva mq. 206,75 circa).- n° loc. 5,5 Classificazione energetica: d stato dell’immobile: buone condizioni – libero da persone e cose STATO COPERTURA: cond. Scarse SPESE CONDOMINIALI: circa € 1.200,00 annui per quote ordinarie (Restano a carico dell’aggiudicatario le morosità dell’esecutato nei confronti dell’amministrazione condominiale, come da previsioni di legge). Vendita senza incanto del 19.10.2022 ore 16:00 LUOGO DELLA VENDITA MESSINA: Via T. Cannizzaro n. 233 (Studio DELEGATO) Prezzo base: € 109.000,00. Custode Giudiziario Avv. Viviana Cardile Num. telef. per informazioni e visita immobile tel. 090.774106 – tel./fax 090.711046 – Mob. 393.1040174 ME802292

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

