Proc. es. nn. 213/09 – 188/12 R.E. Savoca, Via Rina Superiore n. 44 Lotto Unico: Due contigui fabbricati, l’uno, per civile abitazione, composto a P. T. da tre vani, accessori e balcone e a P. 1 da due vani, accessori e terrazzo a livello, collegati da scala esterna, l’altro, a P. T. lasciato al rustico, con copertura piana. Prezzo base d’asta: Euro 71.550,00 Offerta minima: Euro 53.662,50 VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA’ TELEMATICA CD. SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 24.10.2023 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio delegato Via Cesare Battisti 140 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716268 G.E. Dott. Minutoli. Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Visita prenotabile esclusivamente da https://portalevenditepubbliche.it

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it ; www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

