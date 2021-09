Proc. es. n. 316/18 R.E. Nell’edificio In Rometta, Via Nazionale: a) negozio al civico 195A, composto a P. T da un ampio vano, oltre servizi igienici, di mq. commerciali mq. 234,22 circa, oltre ripostiglio a P 1S, in cui sono presenti ampie tracce di umidità, con corte di pertinenza, su cui é stato realizzato abusivamente un corpo aggiunto; b) garage a P 1S, di mq. commerciali 48,70 circa, con tracce di umidità, di fatto unificati. Dall’A.P.E. negozio in classe A. Prezzo base d’asta: euro 222.300,00. Notizie sulla regolarità urbanistica in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte 30.11.2021 alle ore 10.00 Luogo: Messina, Via Solferino 29, presso sala Aste Edicom Per info: 340/7037784 – sirio.lombardo@gmail. com. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista delegato e custode: Avvocato Salvatore Sirio Lombardo. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

