Proc. es. 198/20 R.E. In Sant’Alessio Siculo, C.da Lacco, S.P. Sant’Alessio Siculo – Limina: – terreno con destinazione agricola, di complessive are 54.98, in gran parte asfaltato e carrabile, con entrostante fabbricato e ampia corte di pertinenza, composto da p. sem, di mq. commerciali 325,00 circa (Cat. D/8) e da appartamento a P. T, di due vani, accessori e portico. Vi insistono tettoie realizzate abusivamente; notizie sulla regolarità urbanistica in perizia e nell’avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 222.240,00 VENDITA SENZA INCANTO 19.10.2022 ORE 17.00 Luogo: Messina, Via Lenzi n. 5 Per info: tel. (090/774825 – mail: augusto.saija@gmail.com) G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Avvocato Augusto Saija: delegato e custode. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com.

