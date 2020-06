MESSINA (ME) – VIA SAN BERNARDO ISOL.10/C. – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO di civile abitazione, sito in Messina, Via San Bernardo isol.10/c. Composto da: piano terra rialzato cucina-soggiorno, camera da letto, bagno per una superficie lorda complessiva, di circa mq. 53. Prezzo base Euro 23.755,25. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo indicato come prezzo base. Vendita senza incanto 09/09/20 ore 10:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Angelo Pidalà tel. 3385692206. Rif. RGE 67/2018 ME690453

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(6)