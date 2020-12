RGE 383/2017

MESSINA (ME) – VILLAGGIO SANTO, VIA COMUNALE N. 74/76 – LOTTO 002) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN APPARTAMENTO per civile abitazione posto al piano III°, di un fabbricato a destinazione residenziale; proprietà per ½ in regime di comunione dei beni del debitore esecutato e proprietà per ½ del coniuge dell’esecutato. Costituito da ampio pranzo soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno, oltre una ampia veranda prospicente la Via Comunale Santo. Pertinenza n. 1 posto auto mq. 16. Prezzo base Euro 47.389,61. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 35.542,21.

LOTTO 003) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN IMMOBILE A DESTINAZIONE LOCALE DI SGOMBERO/MANSARDA posto al piano IV°, di un fabbricato a destinazione residenziale; proprietà per ½ in regime di comunione dei beni del debitore esecutato e proprietà per ½ del coniuge dell’esecutato. Costituito da una camera, un pranzo soggiorno e servizi, oltre una ampia veranda prospicente la Via Comunale Santo. Prezzo base Euro 20.398,45. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 15.298,84.

LOTTO 004) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE posto al piano III°, di un fabbricato a destinazione residenziale; proprietà per ½ in regime di comunione dei beni del debitore esecutato e proprietà per ½ del coniuge dell’esecutato. Costituito da ampio pranzo soggiorno, due camere da letto e bagno oltre una ampia veranda prospicente la Via Comunale Santo ed un balcone lato nord. Pertinenza n. 1 posto auto mq 17. Prezzo base Euro 60.045,90. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 45.034,42.

LOTTO 005) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN IMMOBILE A DESTINAZIONE LOCALE DI SGOMBERO/MANSARDA, posto al piano IV°, di un fabbricato a destinazione residenziale; proprietà per ½ in regime di comunione dei beni del debitore esecutato e proprietà per ½ del coniuge dell’esecutato. Costituito da una camera, un pranzo soggiorno e un bagno, oltre spazi esterni. Prezzo base Euro 18.214,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 13.660,87. VILLAGGIO SANTO BORDONARO PAL.6, INT.12 –

LOTTO 006) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE, Pal. N. 6 – Int. 12 – posto al piano II°; proprietà per ½ in regime di comunione dei beni del debitore esecutato e proprietà per ½ del coniuge dell’esecutato. Costituito da un pranzo soggiorno, angolo cottura, camera e bagno oltre un balcone con chiusura precaria in alluminio e vetro. Prezzo base Euro 43.016,02. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 32.262,01. Vendita senza incanto 12/02/21 ore 16:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Maria Spano’ tel. 0902938741 – 3398654135. Rif. RGE 383/2017 ME703771

