RGE 357/12

Proc. es. n. 357/12 R.E. Messina, Vill. Curcuraci, C.da Fosse o Aranciarella 6 – Lotto unico: Fabbricato a due el. f. t. comunicanti con scala esterna, composto a P. T. da cucina, due vani e bagno e a P. 1° da ingresso, soggiorno – pranzo, due vani, w.c. e balcone, oltre terreno di pertinenza e limitrofa piccola porzione di terreno agricolo di ca 40. Sul terreno insistono manufatti abusivi e non sanabili e un pozzo trivellato. Descrizione dettagliata, diritti e servitù nell’avviso integrale di vendita. Prezzo base d’asta: euro 58.433,90. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 2.04.2020 alle ore 9.45. Luogo: Ufficio in Messina via Cesare Battisti 13. Per info: 090/6409852 – 090/6409870. G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato e Custode: Patrizia Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

