RGE 229/1999. In Messina (ME), Villaggio Faro Superiore, Frazione Tono – Lotto UNICO: Nuda proprietà di unità abitativa costituita da un piano cantinato e due fuori terra alla quale è annesso un piccolo giardino e un parcheggio facente parte di una costruzione bifamiliare, all’interno del complesso residenziale “Regina Residence”; sup. convenzionale di mq 186,55. PREZZO BASE Euro 57.206,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2020 ore 10:00 presso avanti al professionista delegato in Messina Via Loggia dei Mercanti, 19. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Cataldo Domenico 090671978, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

