RGE 208/1999. In Castelmola (ME), frazione contrada “Ziretto” – Lotto UNICO: terreno residenziale della superficie complessiva di circa mq 4,350 al foglio 13 mappale 65 qualità agrumeto, classe 3, superficie catastale 280, reddito agrario: 2.75, reddito domenicale: 7.59; al foglio 13 mappale 66 qualità agrumeto, classe 3, superficie catastale 180, reddito agrario: 1.77, reddito domenicale: 4.88; ed al foglio 13 mappale 67 qualità semin. arbor., classe 3, superficie catastale 3890, reddito agrario: 6.03, reddito domenicale: 13.06. PREZZO BASE Euro 22.950,00. Offerta minima Euro 17.212,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 16/04/2021 ore 09:45 avanti al delegato presso la Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

