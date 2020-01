RGE 200/07

0 Condivisioni Facebook Twitter

Proc. es. n. 200/07 R.E. Motta Camastra, Via Nazionale, S.S. 185 Sella Mandrazzi – Lotto Unico: Villetta a schiera unifamiliare: a P. seminterrato garage e bagno, a P. T. due vani, a P. 1° tre vani letto, studio e a P. 2° cucina, ripostiglio, terrazzo e balcone, oltre corte di pertinenza a P.T. Sull’immobile imposto vincolo di fondo patrimoniale trascritto il 23.12.06 ai nn. 54199/30498. Prezzo base d’asta: euro 168.342,50. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 03.04.2020 alle ore 9.45 Luogo: Studio Notaio Mandanici – Via F. Crispi n. 219/b – S. Teresa di Riva. Per info: 0942/750944 – 090/6409852. G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato: Caterina Mandanici. Custode: Avv. Rossella Pettignano tel./fax 090/671043 e-mail rossellapettignano@gmail.com. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.normanno.com

