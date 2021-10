MODES cresce ancora: il segreto del successo di Leonardo Carpinteri

MODES continua a crescere e registrare un vero e proprio boom di vendite. Il successo del luxury brand di Leonardo Carpinteri non si è fermato nemmeno con la pandemia e adesso, che il peggio sembra essere passato, l’imprenditore ha in programma il lancio di nuovi store in Italia e all’estero. Una crescita inarrestabile, quella di MODES, che fino a 3 anni fa era ancora una boutique siciliana conosciuta solo a livello locale, ma che grazie al rebranding effettuato nel 2019 è letteralmente esplosa.

In molti si chiedono quale sia il segreto di tale successo, ma non si tratta di un solo fattore: Leonardo Carpinteri ha saputo mettere insieme diversi tasselli per arrivare fino a qui.

MODES: un successo partito con il rebranding

Il successo di MODES è partito proprio quando Leonardo Carpinteri ha deciso di effettuare il rebranding del marchio di famiglia, Stefania Mode. Era il 2019 ed è stata proprio la nascita del nome MODES a segnare il primo importante passo, a dare l’avvio ad una crescita che non si è più fermata. L’obiettivo di Leonardo Carpinteri era quello di uscire dai confini siciliani, che avvertiva troppo stretti, e portare la boutique multichannel di famiglia nelle più prestigiose località italiane. Tutto è iniziato così, con l’inaugurazione dei primi store a Portofino, Milano, Cagliari, Porto Cervo e Sankt Moritz.

Con l’apertura di negozi fisici in località di classe sono arrivate subito le prime soddisfazioni, perché Leonardo Carpinteri non si è limitato ad operare un’accuratissima selezione di capi d’alta moda. Ha fatto molto di più, puntando tantissimo sullo spazio espositivo, sui designer emergenti e sul servizio clienti esclusivo di MODES.

Il boom dello shop online durante la pandemia

Dopo la rinascita di MODES è arrivato il Covid, che rischiava di mettere inginocchio un brand luxury come questo, di successo ma ancora piuttosto giovane nel panorama della moda italiana. Leonardo Carpinteri, tuttavia, aveva già avviato l’e-commerce dimostrandosi al passo con i tempi, proiettato verso il futuro. Durante la pandemia le vendite online sullo shop online di MODES sono aumentate in modo esponenziale, il marchio si è fatto conoscere e apprezzare anche all’estero.

MODES Kids e l’apertura del nuovo store a Parigi

Un ulteriore passo in avanti per Leonardo Carpinteri è stato compiuto con il lancio della linea MODES Kids: capi ed accessori interamente dedicati a bambini e neonati, che oggi si possono trovare sia in alcuni punti vendita fisici come MINIMODES Milano, che sul sito web ufficiale.

Non solo: a settembre è stato anche inaugurato il nuovo store MODES Parigi, in una delle vie del lusso iconiche della capitale francese. Il successo è stato immediato e non c’è di che sorprendersi, perché questo è un brand multimarca che piace anche oltre i confini nazionali e appare essere destinato, ormai, ad un’espansione globale. La boutique di Parigi si sviluppa su 300 metri quadri di superficie ed accoglie un corner dedicato alle sneakers da collezione Stadium Goods, capi vintage La Petite Robe Noire, completi Chanel, borse Hermes, abiti Yves Saint Laurent ma anche l’alta gioielleria italiana firmata Villa Milano.

