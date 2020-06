Messina. “Scuola Savio 4.0”: un nuovo progetto e una didattica al passo con i tempi

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 alla scuola Domenico Savio. Un anno che sarà ricco di novità. Nello storico Istituto di Via Lenzi 24 a Messina, infatti, è tutto pronto per offrire ai bambini una didattica al passo con i tempi, in cui progettualità e creatività cammineranno fianco a fianco.

Il nido (grande novità), la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado: la famiglia salesiana è al fianco del progetto che accompagnerà i bambini nella formazione, seguendo i precetti di Don Bosco.

Protagonisti saranno bilinguismo e tecnologia. In tutte le classi, 8 ore di inglese settimanali con insegnante madrelingua ed il supporto della “JM school”, in compresenza dell’insegnante curriculare.

Grandi spazi, larghi corridoi ed aule ampie che consentiranno il distanziamento sociale. I protocolli che verranno utilizzati, garantiranno ai bimbi di vivere la scuola in assoluta sicurezza.

Tra le novità anche il “tempo prolungato”, che permetterà ai bambini di continuare ad apprendere o fare allenamento sportivo. Per questo è previsto un pacchetto completo (scuola, mensa e attività pomeridiane) molto vantaggioso.

Per informazioni contattare il 3913209661 o il 3478358420. O scrivere a info@scuolasavio.com

(5)