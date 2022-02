Fall in love with… JM English: festeggia San Valentino innamorandoti della lingua inglese

Farfalle nello stomaco, occhi a cuoricino, testa fra le nuvole… sono alcune delle sensazioni tipiche dei cuori innamorati e sono internazionali, comuni alla maggior parte dei popoli.

L’amore è parte integrante delle nostre vite, irrompe nel percorso di ognuno e lo stravolge creandone uno nuovo e facendoci scoprire sensazioni uniche. E, proprio perché l’amore riguarda tutti noi, anche i più scettici non sono completamente indifferenti al San Valentino, il giorno in cui si celebra l’amore.

L’amore è protagonista di film, di canzoni, di libri, ci ha regalato momenti unici del cinema che hanno riscaldato il cuore di tutti noi. Ma quali sono le parole che gli inglesi usano per dichiarare l’amore e per parlare di amore?

She drives me crazy! – “Mi fa impazzire!”. Ti fa battere forte il cuore, ti fa perdere la testa, ti fa perdere la tua razionalità

Love at first sight – L’amore a prima vita, il cosiddetto colpo di fulmine

Love makes the world go round – L’amore fa girare il mondo, è la forza che spinge tutto

To the moon and back – Fino alla luna e oltre, una delle espressioni più usate ultimamente per dichiarare un amore senza fine

Love will find a way – se due persone che si amano vogliono veramente stare insieme, troveranno un modo, anche se non sarà facile.

Love is blind – L’amore è cieco. Perciò quando ci innamoriamo non vediamo più nessun difetto, o forse impariamo solo ad amare ogni aspetto della persona.

Fall in love – Innamorarsi. Letteralmente cadere nell’amore.

È l’ultima espressione che abbiamo scelto ed è quella che amiamo di più, perché è l’inizio di tutte le meravigliose storie che viviamo. Quante storie di amore siete disposti a vivere? Con una fidanzata/o, con un amica/o, con un genitore o un fratello. E dopo tutte queste frasi, pensate che sia possibile innamorarsi di una lingua?

