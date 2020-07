Come noleggiare veicoli commerciali nuovi online

Un’azienda spesso ha bisogno di mezzi adeguati per svolgere il proprio lavoro ma molte volte i costi che ne conseguono, relativi all’acquisto e alla gestione completa dei veicoli, sono poco sostenibili. Tutto questo si traduce in spese che devono inesorabilmente essere detratte dai ricavi e, se la proporzione non è favorevole, è necessario trovare soluzioni alternative.

La migliore è, certamente, quella di affidarsi a ditte che offrono il servizio di noleggio di veicoli commerciali, così da avere a disposizione tutti i mezzi di cui si ha bisogno, abbattendo notevolmente i costi legati alla loro gestione.

Attualmente, sempre più aziende, ditte e imprese si rivolgono alla rete, optando per il noleggio furgoni messo a disposizione da realtà come Giffi Noleggi, che dispone di mezzi di ottima qualità. Queste realtà mettono a disposizione sul proprio portale foto e descrizioni molto accurate, per garantire una scelta pienamente consapevole all’utente.

I vantaggi del noleggio di veicoli commerciali

La convenienza di noleggiare dei veicoli commerciali nuovi non si ferma solo all’eliminazione di spese quali l’assicurazione e il bollo (completamente a carico della ditta di noleggio), ma anche alla possibilità di avere a disposizione il mezzo per un tempo più o meno lungo, a seconda delle esigenze.

Alcune aziende, infatti, lavorano esclusivamente in alcuni periodi dell’anno o hanno bisogno di furgoni o altri veicoli solo in determinate circostanze: si pensi, ad esempio, alle trasferte di lavoro per convegni o meeting, in cui sono soprattutto i pulmini multiposto a risultare molto utili per le esigenze delle imprese.

Per quanto concerne la manutenzione, inoltre, ogni aspetto sarà monitorato dalla ditta di noleggio. Il tutto ponendo sempre una cura scrupolosa sullo stato del mezzo prima della consegna al cliente, così come al momento della restituzione. Ciò garantisce alle imprese di avere sempre dei mezzi perfettamente funzionanti, in cui ogni aspetto è stato attentamente monitorato al fine di garantire la massima sicurezza in ogni contesto lavorativo e privato.

Alcune tipologie di noleggio, se continuative, consentono anche di acquistare il mezzo qualora l’azienda ne abbia bisogno, anche se l’operazione non è vincolante e può essere effettuata tranquillamente più volte.

Noleggio furgoni: ecco i modelli più richiesti

I veicoli commerciali più richiesti sono, senz’altro, quelli adibiti al trasporto di merci o beni come i furgoni. Grazie alle diverse grandezze disponibili, possono essere utili sia per movimentare la mobilia di una casa o di un ufficio da un luogo all’altro, che merce da un magazzino a un venditore al dettaglio. Questo accade anche per i beni alimentari, per cui in molti casi si ricorre a furgoni refrigerati che garantiscono il trasporto di cibi senza che ne venga intaccata la freschezza. Se posteriormente si possono trovare porte scorrevoli, spazi adeguati e pedane a ribalta per facilitare le operazioni di carico e scarico, anche l’abitacolo dovrà essere dotato di tutti i comfort.

Il numero di passeggeri, guidatore compreso, è variabile, mentre ogni furgone è accomunato dal fatto di avere tutti gli optional innovativi necessari perché il viaggio si riveli sicuro e gradevole: vivavoce con bluetooth per agevolare la connessione allo smartphone durante la guida, chiusure centralizzate, sensori di parcheggio, aria condizionata e radio FM sono solo alcuni degli agi di cui si può godere.

Noleggiare veicoli commerciali con pochi click

Una volta individuato il mezzo che fa al caso proprio su portali specializzati come quello di Giffi Noleggi, sarà sufficiente compilare alcuni campi con i propri dati personali per avviare la pratica, oppure contattare direttamente la ditta di noleggio per telefono.

Nel caso in cui si abbia necessità di ricevere consigli sul tipo di formula o di veicolo da noleggiare, sono sempre a disposizione esperti che suggeriscono le soluzioni migliori a seconda delle singole esigenze, semplificando così la decisione finale dell’utente.

Infine, possono essere presenti anche offerte temporanee che consentono un ulteriore risparmio in fase di noleggio.

