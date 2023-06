Come funzionano le agenzie di recupero credito: tutto quello che devi sapere

Può capitare che, nel corso della propria attività imprenditoriale, si incappi in clienti insolventi che, per varie ragioni e dopo le dovute sollecitazioni, non corrispondano gli importi pattuiti in sede contrattuale per l’acquisto di beni o di servizi di qualsiasi genere. Le strade da percorrere in questo caso sono numerose, ma per ridurre i tempi, risparmiare qualche cosa e rendere più semplice il procedimento, è possibile rivolgersi ad agenzie specializzate nel settore del recupero crediti.

Agenzia recupero crediti: di cosa si tratta

Il recupero dei crediti insoluti è un’attività specialistica che richiede competenza e professionalità.

Le aziende specializzate in questo tipo di attività hanno al loro interno team di professionisti esperti e preparati nei singoli settori. In più vantano spesso partnership nazionali e internazionali con studi legali, nonché corrispondenti locali che possono rendere tutto il procedimento più snello e veloce. A livello pratico, si occupano della gestione di tutti i procedimenti richiesti, siano essi di tipo giudiziale, stragiudiziale o concorsuale, per giungere in tempi relativamente ristretti al recupero di tutti i crediti non corrisposti. Gli ambiti di intervento possono variare in base all’agenzia scelta; per questo motivo è sempre fondamentale leggere con attenzione tutte le informazioni fornite sui siti web ed eventualmente contattare i responsabili, al fine di avere la certezza di stare affidando il proprio caso ai professionisti più adatti.

Cosa fa l’agenzia per recuperare il credito insoluto

Le agenzie abilitate al recupero credito possono mettere in atto svariate strategie volte a ottenere il pagamento delle somme dovute a favore dei propri clienti. Il primo passaggio consiste generalmente nell’invio di comunicazioni scritte, tramite raccomandata, posta certificata o PEC, al debitore. Il contenuto della comunicazione non è altro che un sollecito al pagamento. Se a tale comunicazione non segue il risanamento del debito, l’attività di recupero procede attraverso il contatto telefonico o una visita diretta, effettuata da un agente di riscossione abilitato. Ogni azione intrapresa deve seguire regole ben definite, volte a rispettare tutti i diritti del debitore e a non superare i limiti previsti dalla legge. Tra i mezzi che possono essere utilizzati per ottenere il pagamento, rientrano la messa in mora, il decreto ingiuntivo, il precetto e il pignoramento.

Chi può rivolgersi alle agenzie di recupero credito

Ogni agenzia può offrire i propri servizi a target ben definiti o a una platea più vasta, personalizzando, di volta in volta, il tipo di servizio erogato e adattandolo al singolo caso. Qualunque tipo di impresa, dalla più piccola alla grande azienda, può dunque individuare il servizio più adatto alle proprie esigenze e affidarsi a dei professionisti per entrare in possesso del credito dovuto.

Cosa offre il servizio recupero crediti

L’azienda che ricorrere ai servizi delle società specializzate aumenta le proprie possibilità di ottenere il denaro di cui è in attesa in tempi più o meno rapidi. A seconda dell’agenzia scelta, si otterranno poi svariati benefici aggiuntivi, come la possibilità di monitorare l’andamento delle attività di recupero tramite uno spazio online dedicato e la preservazione di un buon rapporto con il debitore.

