Aumentare la produttività al lavoro? Ecco quali semplici gadget possono aiutare

Aumentare la produttività al lavoro è una task complessa che richiede di considerare quanto i dipendenti si sentono coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, soddisfatti delle mansioni che svolgono e della corrispondente retribuzione, ma anche se e quanto l’ambiente di lavoro è sano e stimolante. Numerosi studi, però, hanno dimostrato nel tempo che un trucco semplice e immediatamente applicabile per rendere dipendenti e collaboratori più produttivi è assicurarsi che le postazioni di lavoro siano confortevoli e ben organizzate: ecco tre gadget che possono aiutare a farlo.

Penne e blocchetti per gli appunti aiutano a ricordarsi le cose importanti da fare in ufficio

Il primo è la cancelleria. È vero, infatti, che a notificare una scadenza imminente o a ricordare data e ora della prossima riunione oggi possono tranquillamente pensarci i più disparati strumenti digitali. Appuntare velocemente su un post-it cose da fare con urgenza o di cui non ci si deve dimenticare può essere molto più efficace, però, ed evita soprattutto che aprendo le chat con il proprio team o il programma che si utilizza per la gestione condivisa dei progetti si sia travolti da un vortice di ulteriori messaggi, notifiche, task assegnate che distraggono da quello che si sta facendo. Blocchetti, matite e penne personalizzate, che rafforzano per altro un certo senso di appartenenza all’azienda, insomma non dovrebbero mai mancare sulle scrivanie dei dipendenti.

Con un orologio da scrivania migliora la gestione del tempo al lavoro

Altro gadget utile per aumentare la produttività dei collaboratori può essere un orologio da scrivania, meglio se con funzioni che permettono di impostare timer o sveglie. C’è una tecnica molto nota negli ambienti manageriali infatti, la cosiddetta “tecnica del pomodoro”, secondo cui la produttività aumenta se si divide il lavoro della giornata in diverse attività da svolgere in circa 25 minuti, prendendosi una pausa di pochi minuti tra l’una e l’altra e una pausa più lunga dopo averne svolte almeno quattro. Un orologio personalizzato sulla scrivania può aiutare, in altre parole, dipendenti e collaboratori a migliorare la gestione del tempo.

Cuffie, auricolari, tappi possono aiutare a trovare la concentrazione e, quindi, aumentare la produttività

Se in ufficio ci sono molte persone, non c’è una netta divisione degli spazi e l’ambiente rischia di risultare così molto rumoroso, altri gadget utili per aumentare la produttività dei dipendenti possono essere cuffiette, auricolari, tappi per le orecchie. Quando in sottofondo ci sono molte voci o rumori – quelli stessi che fanno numerose tastiere, per esempio, per non parlare di quelli più forti provenienti dai macchinari aziendali– può risultare difficile infatti concentrarsi e portare a termine le task che si hanno assegnate. Dei tappi per le orecchie possono aiutare ad attutire i rumori e a isolarsi, trovando il focus di cui si ha bisogno per svolgere in tranquillità i propri compiti. Chi trova che la musica lo aiuti a concentrarsi può usare delle cuffiette per riprodurre le proprie playlist preferite o una delle tante che ormai si trovano in Rete con brani che dovrebbero aumentare la produttività. Degli auricolari personalizzati sono essenziali per chi si occupa di front office o assistenza clienti e riceve per questo molte chiamate durante la giornata lavorativa, sia per svolgere al meglio il proprio lavoro e sia per non disturbare eccessivamente i vicini di scrivania.

