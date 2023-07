Dall’Ucraina a Messina: rugby e solidarietà in riva allo Stretto

Promuovere la solidarietà e l’amicizia tra popoli attraverso lo sport del rugby: è questa l’idea di “Messina Chiama Ucraina: lo sport a servizio della Solidarietà“, promossa da alcuni atleti messinesi per coinvolgere un gruppo di giovani scappati dall’Ucraina, devastata dalla guerra, e oggi ospitati da alcune famiglie di Messina, tra Faro Superiore e Sperone.

La manifestazione sportiva, promossa da Messina Rugby, Old Rugby Messina 1980 e Cambiamenti Aps, coinvolgerà 35 bambini e ragazzi ucraini di età compresa tra i 10 e i 16 anni.

Messina e Ucraina unite nello sport del rugby

Fino al 2 agosto, i ragazzi coinvolti parteciperanno agli allenamenti e alle partite di rugby e beach rugby allo stadio “Arturo Sciavicco” di Sperone e sulla spiaggia di Rometta Marea.

«Sarà un’occasione unica – spiegano gli organizzatori –, per dimostrare l‘accoglienza della comunità a chi attraversa momenti di difficoltà e per sensibilizzare la cittadinanza alla solidarietà, in particolare rispetto a coloro che sono affetti da malattie neuromuscolari rare, quali SLA, distrofia, atrofia muscolare».

«Sport e solidarietà – ha dichiarato il Sindaco Federico Basile alla conferenza stampa di presentazione – è un binomio vincente e noi rappresentanti delle Istituzioni condividiamo con piacere questo progetto fortemente voluto dalle associazioni e dalle società sportive coinvolte, che ringrazio per la sensibilità mostrata, promuovendo azioni di inclusione e integrazione sociale. Messina è una città accogliente e solidale e lo dimostra pure in questa occasione, attraverso un’intensa attività di sostegno e partecipazione».

Messina chiama Ucraina: cena di beneficenza allo stadio

Inoltre, il 27 luglio alle 19.30 si terrà una cena di beneficenza allo stadio Sciavicco cui ogni cittadino potrà partecipare per sostenere “Messina Chiama Ucraina: lo sport a servizio della Solidarietà”, l’iniziativa pensata per i giovani scappati dalla devastante guerra in Ucraina.

Maggiori informazioni si potranno ottenere visitando i siti web delle associazioni promotrici o contattandoli via mail: Messina Rugby (messinarugbyasd@gmail.com), Old Rugby Messina 1980 (oldrugbymessina1980@gmail.com) e Cambiamenti Aps (info@cambiamentiaps.it).

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito le Comunità di Torre Faro e Sperone, insieme a numerose realtà del territorio:

l’Università degli Studi di Messina

l’Arcidiocesi di Messina

studio Cresci in rete

Club Alpino Italiano

villa Labruto

Comitato Regionale Sicilia Rugby

Explorer Informatica

Gruppo Lem

La contadina Messina

Francesco Arena-Mastro Fornaio

Radio Taxi Jolly

Cesv Messina ETS

Gruppo Scout Messina 2

Amici del Museo di Messina

“Franz Riccobono”

ritrovo Catalano

(7)